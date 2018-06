Padre e figlia volano nel fosso, atterrano due elicotteri: uomo in gravissime condizioni

Un altro bruttissimo incidente stradale, dopo quello che lunedì sera ha coinvolto un motociclista ricoverato in condizioni molto critiche. Martedì mattina, poco prima delle 9, una Fiat 600 con a bordo un 48enne e la figlia di sei anni che procedeva su via Borse da Voltana verso Alfonsine, poco prima dell'abitato di Fiumazzo è uscita di strada precipitando nel fosso e impattando violentemente contro un terrapieno che dà accesso a un campo agricolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e due elicotteri, uno da Ravenna e uno da Bologna, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo che hanno estratto dall'abitacolo dell'auto il 48enne, incosciente, e la bambina, per poi affidarli alle cure dei sanitari. Le condizioni del padre sarebbero particolarmente gravi: sia lui che la figlia sono stati trasportati in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

La Polizia municipale della Bassa Romagna ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per quasi due ore per permettere i soccorsi, i rilievi di legge e l'atterraggio degli elicotteri. Non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli.