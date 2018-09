La sbarra infrange il parabrezza e colpisce la conducente incastrandola: donna miracolata

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente così non è stato. Venerdì pomeriggio, verso le 18.30, una 43enne che percorreva via Canala verso Piangipane a bordo della sua Peugeot 207, circa 200 metri dopo l'incrocio con la statale Adriatica nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo dell'auto. La donna è finita in un fosso adiacente alla strada volando in un campo agricolo: sfortuna vuole che sulla sua traiettoria ci fosse un cancello aperto, che con una lunga sbarra ha infranto il parabrezza infilandosi dritto per dritto nel lato guida dell'abitacolo.

La 43enne ha subito un violento urto rimanendo incastrata tra la sbarra e l'auto col corpo, riportando un trauma a una spalla. Inizialmente la donna è stata soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio, poi è arrivato il personale del 118 che, dopo averla liberata, l'hanno trasportata con codice di media gravità all'ospedale di Ravenna. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale di Ravenna, quasi nulle le ripercussioni sul traffico.