Tragedia in A14: auto precipita nel lago, due giovani perdono la vita

Ancora un incidente mortale sulle strade del ravennate. Poco prima delle 12 sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Bologna, una Fiat 500 si è capovolta all'altezza del chilometro 64, finendo in un laghetto ai margini della carreggiata, particolarmente pieno a causa delle intense piogge di questo periodo.

Nel drammatico incidente due giovani, rimasti incastrati all'interno dell'auto, hanno perso la vita. Si tratta di un 31enne e di una 27enne di Predappio. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un'uscita autonoma di strada: l'auto dalla terza corsia avrebbe tagliato tutta la carreggiata per poi precipitare nella scarpata e finire la sua corsa all'interno del laghetto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del fuoco e i sommozzatori per la rimozione dei cadaveri e per la ricerca di altre eventuali persone all'interno del laghetto, oltre alla Polizia stradale di Forlì.