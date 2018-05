L'auto sfonda il guard rail del cavalcavia e precipita in A14 bis: paura per tre ragazzi

Un volo spaventoso e una scena impressionante per chi se l'è ritrovata davanti. Giovedì pomeriggio a Solarolo, attorno alle 13, una Fiat Punto con a bordo tre 18enni che stava procedendo sul cavalcavia di via Pritella che sormonta l'A14 bis ha improvvisamente sbandato nell'affrontare una curva. L'auto ha quindi sfondato il guard rail ed è volata per oltre tre metri fino a finire nella scarpata che costeggia l'autostrada.

Gli automobilisti di passaggio, spaventati, hanno subito dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Le condizioni dei tre giovani, fortunatamente, si sono rilevati migliori del previsto: due dei 18enni hanno rifiutato le cure dei sanitari, mentre un terzo è stato trasportato al pronto soccorso con un codice di bassa gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Faenza, la Stradale di Forlì e il personale di Autostrade per l'Italia.