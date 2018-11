Perde il controllo dell'auto e vola ruote all'aria nel fosso: incidente su via Bonifica

Si è cappottato con l'auto nel fosso, ma ha mantenuto la calma ed è riuscito ad allertare egli stesso i soccorsi. Martedì sera, poco dopo le 10, un 43enne di nazionalità marocchina che procedeva lungo via Bonifica verso Lido Adriano, superato l'abitato di Porto Fuori ha improvvisamente perso il controllo della sua Ford T-Max ed è finito ruote all'aria nel fosso adiacente alla carreggiata. L'uomo, rimasto cosciente all'interno dell'abitacolo, è riuscito a telefonare al 112 spiegando quanto era successo.

Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato, insieme ai Vigili del fuoco e al 118 con ambulanza e auto medica, che hanno estratto il ferito dall'auto e lo hanno trasportato con codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Le cause dell'incidente sono in corso d'accertamento da parte della Polizia municipale di Ravenna, che ha richiesto gli esami tossicologici e alcolimetrici del 43enne; attualmente non risulterebbero coinvolti altri veicoli.