Auto con a bordo una famiglia esce di strada: tre feriti, tra cui una bimba di 2 anni

C'è anche una bimba di 2 anni e mezzo tra i feriti di un incidente stradale che si è verificato a Santa Maria in Fabriago, lungo la provinciale Bastia, poco dopo le 15:30. L'auto sulla quale viaggiavano padre, 40 anni, madre, 38 e la piccolina è uscita di strada andandosi a schiantare nel campo adiacente la carreggiata, poco dopo l'intersezione con via Mensa.

Nell'urto della Classe A, ad avere riportata la peggio è stata la donna (per la quale si sospetta la frattura di una gamba), ricoverata in codice tre all'ospedale di Cesena con l'elimedica. Lievi ferite per il padre e per la piccola, trasportati invece in ambulanza al nosocomio cesenate. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco: per i rilievi dell'incidente, invece, ha operato la Polizia Locale della Bassa Romagna. Lievi i disagi alla circolazione stradale