Dramma di San Silvestro: si schianta contro un albero e muore sul colpo

Drammatico incidente stradale nel giorno di San Silvestro. Martedì mattina a Taglio Corelli, intorno alle 6.30, un uomo che stava viaggiando lungo la statale Adriatica da Ferrara verso Ravenna circa un chilometro prima della rotonda della nuova variante, nell'affrontare una leggera curva sulla destra, è finito violentemente contro un albero. L'impatto è stato violento e l'automobilista è morto sul colpo. La vittima è un 61enne di Portomaggiore.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo sono intervenuti per aiutare a estrarre il corpo della vittima dall'auto, mentre la viabilità e i rilievi sono stati affidati alla Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna aiutata dalla Polizia stradale di Ravenna. Il traffico è stato gestito a senso unico alternato, attualmente non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro.