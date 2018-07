Prima finisce contro il bidone, poi tampona un camion: interviene l'elicottero

Brutto incidente giovedì pomeriggio ad Alfonsine, intorno alle 15. Un 61enne che procedeva lungo la statale Adriatica da Ferrara verso Ravenna, giunto all'altezza del distributore Agip ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e ha dapprima impattato contro un bidone, per poi tamponare un camion che era in fila nell'area del distributore per fare rifornimento, condotto da un 59enne rumeno.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Il 61enne, giunti i soccorsi, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato per le cure del caso al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia municipale della Bassa Romagna e i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo per aiutare nelle operazioni di soccorso.