Auto della scuola guida finisce contro il furgone di un cantiere mobile in A14

Un insolito incidente stradale si è verificato lunedì pomeriggio lungo l'autostrada A14, nel territorio comunale di Faenza. Intorno alle 15 un'auto di una scuola guida che stava percorrendo l'A14 in direzione Faenza-Forlì, giunta all'altezza del km 72,800 ha improvvisamente impattato contro un furgone di Autostrade che segnalava la presenza di un cantiere mobile in terza corsia. Sull'auto erano presenti l'autista e un passeggero, due 40enni della zona, mentre a bordo del furgone si trovava un operaio 56enne di Bologna. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato i tre feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì con codice di bassa gravità. Sul posto per i rilievi di legge e la gestione della viabilità la Polizia stradale di Forlì. Al momento dell'incidente l'auto non era utilizzata per una lezione di guida.