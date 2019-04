Auto con 4 giovani a bordo si schianta, finisce sui binari e prende fuoco

Brutto incidente nella notte tra Pasqua e Pasquetta al confine tra Romagna e Toscana. Un'auto con a bordo quattro giovanissimi, tutti originari di Brisighella e di età compresa tra i 18 e 21 anni, si è schiantata contro la sbarra del passaggio a livello di viale Finali a Marradi, nel Mugello, finendo poi in mezzo ai binari e andando a fuoco.

Il tutto è successo nella notte tra domenica e lunedì. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Marradi e anche i tecnici delle Ferrovie per verificare e ripristinare le condizioni di sicurezza sul tratto di linea ferroviaria. I quattro ragazzi sono stati trasportati ai pronto soccorso degli ospedali di Borgo San Lorenzo e di Faenza. Per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.