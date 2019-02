Auto imbocca l'Adriatica contromano: schianto tra 4 mezzi, grave una bambina di 9 anni

Poteva finire in tragedia un tremendo incidente stradale che si è verificato intorno all'una di notte tra venerdì e sabato sulla statale Adriatica, al km155, in zona Ponte Nuovo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Ravenna, coadiuvati dai colleghi di Cervia-Milano Marittima, una Mercedes Classe B condotta da un uomo ha imboccato la statale Adriatica contromano, in corsia nord. L'uomo al volante ha percorso circa 500 metri, tra l'altro mentre sul ravennate era scesa una fitta nebbia, per poi andarsi a schiantare contro tre veicoli: una Fiat Multipla con a bordo 4 persone tra cui una bimba di 9 anni, un Land Rover con a bordo una coppia e una Hyundai al cui interno vi erano diverse persone.

Le ferite più gravi le ha riportate la bimba di 9 anni, trasportata con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena da una delle 4 ambulanze giunte sul posto. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ferite meno importanti per i genitori della piccola (sempre trasportati a Cesena) e per tutti gli altri occupanti delle vetture coinvolte, trasportati a Ravenna con codici di medio-bassa gravità. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ravenna che hanno coadiuvato il 118 al soccorso dei feriti, in particolar modo nell'estrarre i feriti dalla Multipla dove erano rimasti incastrati.

La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alle 5 di stamattina. Appena riaperta, poco distante (sulla Dismano) si è verificato un altro grave incidente stradale, sempre a Ponte Nuovo, che ha visto coinvolti 5 giovanissimi (qui articolo e foto). A tutti i conducenti dei mezzi verranno fatti i test alcolemici e tossicologici di rito.