Ubriaco e contromano in autostrada si schianta contro una pattuglia

Ha percorso contromano l'autostrada A14 da Bologna in direzione Rimini, sulla carreggiata nord, fino a quando non è stato fermato dalla Polizia Stradale di Faenza, all'altezza del casello di Imola. Protagonista, nella notte di Capodanno, un automobilista straniero residente nel bolognese, risultato poi positivo all'alcol test. La segnalazione è arrivata intorno alle tre, quando la Polstrada è intervenuta con un servizio di 'safety car' per rallentare il traffico, che poi è stato bloccato. L'automobilista, prima di fermarsi, ha urtato una pattuglia della Polstrada di Faenza. Fortunatamente non si sono verificati feriti.

La notizia su Bolognatoday