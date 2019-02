Si scontra con un'auto d'epoca: i due mezzi precipitano nel fosso

Ancora un incidente stradale sulle strade del ravennate, dopo quello che in mattinata ha visto coinvolte due auto e nel quale un uomo è rimasto gravemente ferito e quello avvenuto in centro città mercoledì sera. A Santerno poco dopo le 13 un'auto d'epoca, una Renault R4, condotta da un 85enne che viaggiava su via Mantraversara da via Piangipane verso via Santerno-Ammonite nel fare una manovra verso sinistra si è scontrata con una Lancia Y, alla cui guida c'era una 57enne che trasportava i genitori. Nell'urto le auto sono volate nei due fossi che costeggiano lateralmente la strada. Sul posto sono arrivate in breve tempo i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, che hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, mentre gli altri tre feriti sono stati portati all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi di legge e i soccorsi, sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

Foto Massimo Argnani

LE NOTIZIE DI OGGI