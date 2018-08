Auto finisce fuori strada sulla A14: una persona in gravi condizioni al "Bufalini"

E’ stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena la persona, della quale non sono note le generalità, coinvolta sabato sera intorno alle 23:30 in un grave incidente stradale sulla A14, corsia sud, nel territorio ravennate. A quanto sembra l’auto sulla quale viaggiava sarebbe finita fuori strada e non pare, al momento, vi sia il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto la Polizia Autostradale. Intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo: il ferito è stato trasportato con il codice di massima gravità a sirene spiegate presso il “trauma center” dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Lievi le ripercussioni al traffico veicolare.