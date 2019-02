Perde il controllo e precipita lungo il Ronco: l'auto scoperta dalla Protezione civile

Curiosa "scoperta" della Protezione civile sabato mattina. I volontari, poco prima di mezzogiorno, stavando percorrendo il corso del Ronco durante un monitoraggio generale dei fiumi, quando si sono accorti che sull'argine - lato Madonna dell'Albero, parallelo alla Ravegnana - all'altezza del civico 56 di via Argine destro Ronco c'era un'auto, che era precipitata nella scarpata. Subito la Protezione civile ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con anche i sommozzatori e la Polizia municipale di Ravenna. L'automobile, una Peugeot 307, era regolarmente chiusa e in zona non c'erano persone. Tramite la targa si è riusciti a risalire al proprietario, risultato un 39enne marocchino, che ha spiegato che venerdì sera mentre rincasava da Madonna dell'Albero verso San Bartolo ha perso il controllo dell'auto, colpendo prima un paletto stradale e precipitando poi in mezzo ai canneti e fermandosi a pochi centimetri dall'inizio del fiume. L'uomo è quindi uscito dall'auto e si è incamminato a piedi verso casa, e oggi avrebbe cercato di recuperare l'auto. Ora la Municipale farà i controlli del caso, anche perchè la strada è aperta al traffico solo a residenti e autorizzati.

Foto Massimo Argnani