Precipitano nel fosso in A14 e scompaiono nell'erba: paura per tre giovani

Nella notte tra mercoledì e giovedì verso le tre, in autostrada A14 poco prima del casello di Imola - nel territorio dello stesso Comune, ma appena passata la provincia di Ravenna - una Citroen c3 con a bordo tre ragazzi 18enni del bolognese è finita fuori strada, a destra della carreggiata, per cause in corso di accertamento della pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì intervenuta. I tre avevano trascorso la serata a Marina Di Ravenna e stavano tornando a casa, quando sono finiti nel profondo fossato laterale. L'auto è scomparsa quasi interamente nell'erba e, dato il traffico scarso, nessuno li ha visti uscire di strada. Il botto, per fortuna, è però stato sentito da alcune persone all'esterno di un ristorante della zona, che hanno allertato i soccorsi. I giovani sono comunque riusciti a uscire da soli dall'auto, anche se feriti, e sono stati poi trasportati con due ambulanze all'ospedale di Imola con codice di media gravità. Data l'ora notturna, non si sono verificate ripercussioni sulla circolazione.