Panico sull'Adriatica, 5 incastrati nell'auto in fiamme dopo l'incidente: sono tutti gravissimi

E' di cinque feriti, tutti in maniera grave, il bilancio dello spaventoso incidente che venerdì pomeriggio, intorno alle 17.30, si è verificato lungo la statale Adriatica, tra Poggio Corelli e Voltana nel comune di Alfonsine. Una Opel Corsa che procedeva da Ravenna in direzione Ferrara, con a bordo cinque operai agricoli di nazionalità pakistana residenti nella zona di Portomaggiore, dopo aver superato il bivio per l'abitato di Voltana è improvvisamente uscita di strada precipitando nel fosso che costeggia la strada, girandosi di 180 gradi e senza coinvolgere altri veicoli. Nel violento impatto l'auto ha preso fuoco e i cinque occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo: per liberarli sono intervenuti gli automobilisti di passaggio e alcuni abitanti della zona, che con l'auto già in fiamme sono riusciti a estrarre i feriti e a portarli in salvo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con 4 ambulanze, 3 auto medicalizzate e 2 elicotteri dei soccorsi, oltre ai Vigili del fuoco con due squadre da Ravenna e Lugo più l'autobotte. La Opel Corsa, nell'incendio, è stata completamente distrutta. I feriti, di cui due intubati sul posto, sono stati trasportati due all'ospedale di Cesena, due a Ravenna e il conducente 60enne a Bologna, tutti con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia della Bassa Romagna e i Carabinieri, l'Adriatica è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Il pubblico ministero di turno Silvia Ziniti ha messo sotto sequestro l'auto per maggiori accertamenti.