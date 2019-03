Finisce cappottata fuori strada, auto avvolta dalle fiamme: paura per una ragazza

Avrebbero potuto essere ben più gravi le conseguenze dell'incidente che martedì sera si è verificato su via Corleto, a Faenza. Intorno alle 21.15, una 19enne che viaggiava a bordo di una Ford Fiesta dalla via Emilia verso Prada ha perso il controllo dell'auto, finendo nel fossetto laterale e impattando contro un muretto di contenimento di un'abitazione. Nell'urto il veicolo, alimentato a gpl, si è ribaltato su un fianco e ha iniziato a bruciare.

La ragazza fortunatamente è rimasta cosciente e ha avuto la prontezza di uscire dall'auto poco prima che questa venisse completamente avvolta dalle fiamme. In aiuto alla giovane sono accorsi anche i residenti dell'abitazione, oltre al 118 con ambulanza e auto medica e ai Vigili del fuoco di Faenza che hanno spento le fiamme. La 19enne è stata portata per la dinamica dell'incidente al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza con codice di massima gravità, tuttavia le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina per i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani