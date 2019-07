Precipita nel fosso con l'auto: anziano portato in ospedale in elicottero

E' precipitato nel fosso ed è stato "salvato" da un imprenditore agricolo. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.30, un 81enne alfonsinese residente a Fusignano nel fare una manovra tra via Macallo e via Breda, a Fusignano, è finito con la parte posteriore della Fiat Punto sulla quale viaggiava nel fosso adiacente a via Breda, per poi precipitarvi del tutto con l'auto. Un imprenditore che stava lavorando nei campi lì vicino ha sentito il rumore del crollo e, accortosi di quanto era appena successo, ha immediatamente chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero.

L'anziano, rimasto cosciente ma bloccato all'interno dell'auto, è stato liberato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e poi affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale della Bassa Romagna. Nessuna ripercussione sul traffico, visto che si tratta di una stradina di campagna poco trafficata.

Foto Massimo Argnani