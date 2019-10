Sbanda e finisce in un fosso: 32enne in ospedale, è gravissima

Poco dopo le 12.30 di lunedì, a Faenza, una 32enne a bordo di una Citroen C2 è improvvisamente finita fuori strada precipitando in un fossato ai lati della strada, nei pressi dell'incrocio tra via Convertite e via Lugo. Dalle prime informazioni, la donna avrebbe sbandato in maniera autonoma senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero dei soccorsi, con in quale la ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.