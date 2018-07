Finisce nel fosso e resta incastrata nell'auto: donna in gravi condizioni

E' iniziata con un lunedì davvero nero la settimana, dopo la serie di incidenti a catena che hanno mandato in tilt il traffico in autostrada, tra cui quello più grave che ha visto ben sette feriti trasportati in ospedale. Intorno alle 12, a Savarna, una 37enne di origini rumene che procedeva lungo via Molinazza verso la Basilica ha improvvisamente perso il controllo della sua Lancia y, invadendo la corsia opposta e scivolando poi nel fosso adiacente alla carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero da Bologna insieme ai Vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dall'abitacolo dell'auto in cui era rimasta incastrata. La 37enne è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia municipale e i Carabinieri, la strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

