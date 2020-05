Perde il controllo dell'auto e precipita nel fosso

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel fosso. Venerdì sera a Godo di Russi, intorno alle 20.15, un 45enne della zona che stava viaggiando a bordo di una Peugeot 2008 giunto all'incrocio tra via Santa Caterina e via Franguelline è finito nel fosso adiacente alla sede stradale di via Franguelline. Le cause sono in corso d'accertamento.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 - chiamati dallo stesso ferito - con ambulanza e auto medica, che hanno poi trasportato l'automobilista al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Marina Romea.