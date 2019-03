Esce di strada e si schianta in un fosso: trasportato in ospedale in elicottero

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello che nel pomeriggio si è verificato a Ravenna. Poco dopo le 18 un 52enne residente a Filo d'Argenta, mentre percorreva l'Adriatica da Ferrara verso Ravenna, circa 200 metri dopo aver superato lo svincolo per l'abitato di Voltana ha improvvisamente perso il controllo della Mercedes Classe A sulla quale stava viaggiando. L'uomo ha percorso alcuni metri sul ciglio del fosso che costeggia la strada, per poi finirci dentro e andando a impattare contro il terrapieno di una stradina che porta a un campo agricolo.

Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo che hanno liberato il ferito rimasto bloccato nell'abitacolo dell'auto. Il 52enne, cosciente, è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero, intervenuto in un secondo momento. Sul posto la Polizia locale della Bassa Romagna, che ha gestito anche il traffico. Nel sinistro non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo.