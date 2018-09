L'auto prende fuoco all'improvviso durante la corsa: attimi di paura

Paura per un'auto a fuoco nel pomeriggio di martedì. Intorno alle 17 sulla Romea dir, verso il ponte per immettersi nelle Bassette, una Opel Corsa che procedeva da Venezia verso il Quadrifoglio ha improvvisamente preso fuoco. Ad accorgersene è stato il conducente, un uomo di mezza età, quando ha visto uscire fumo e fiamme dal vano motore. L'uomo ha subito accostato, è uscito dalla macchina e ha chiamato i Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra, che in breve tempo hanno spento l'incendio. Sul posto anche la Polizia municipale per gestire il traffico, visto anche l'orario di punta. Il conducente fortunatamente è rimasto illeso, mentre l'auto è andata completamente distrutta.