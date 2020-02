Vola fuori strada e finisce ruote all'aria: schianto su via Canale Molinetto

Si è cappottata su se stessa nella sua auto in un brutto incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze particolarmente gravi. Lunedì mattina, poco prima delle 13, una 31enne ravennate che stava viaggiando su via Canale Molinetto verso Ravenna, poco prima dell'intersezione con via Classicana, ha perso il controllo della sua Renault Clio uscendo di strada e finendo cappottata ruote all'aria.

Gli automobilisti di passaggio, accortisi di quanto successo, hanno subito allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna insieme al personale del 118 con ambulanza e auto medica. La donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato un trauma a un arto superiore ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto anche la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge e gestire la viabilità. Sembrerebbe si sia trattato di un'uscita autonoma di strada, senza il coinvolgimento di ulteriori veicoli.

Foto Massimo Argnani