Vola nel fosso contro un albero e resta incastrato nell'auto: paura per un uomo

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello avvenuto nella notte in cui un uomo è rimasto ferito in gravissime condizioni. Martedì mattina, intorno alle 12.15, un 40enne di Lavezzola che percorreva la provinciale Bagnara, dalla Felisio verso Villa San Martino, nei pressi dell'intersezione con via Canaletta ha improvvisamente perso il controllo della sua Renault Megane ed è cappottato su un fianco nel fosso adiacente alla strada, terminando la corsa contro un albero. L'uomo è rimasto incastrato nell'auto e per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari, giunti sul posto con ambulanza, auto medica ed elicottero, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora, dal momento che l'elicottero è atterrato sulla sede stradale. Per gestire il traffico e i rilievi di legge la Polizia municipale della Bassa Romagna.

Foto Massimo Argnani