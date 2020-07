Esce di strada e finisce nel fosso: anziana in ospedale

Mercoledì mattina, intorno alle 7, una donna di 72 anni che stava viaggiando su una Hyundai Atos su via Guiccioli a Sant'Antonio, verso via Sant'Alberto, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, precipitando nel fosso adiacente alla strada. I residenti della zona hanno sentito il forte rumore dello schianto e hanno allertato subito i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica.

La donna, rimasta cosciente, ha riportato vari traumi: per questo, vista anche l'età della ferita, si è decisa la sua centralizzazione all'ospedale Buafalini di Cesena tramite elicottero, atterrato nel campo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. La strada è rimasta bloccata per oltre un'ora.