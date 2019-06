Perde il controllo dell'auto mentre viaggia nella notte: donna in gravi condizioni

Dopo una settimana di sangue per le strade ravennati, anche questa sembra partire con il piede sbagliato. Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima dell'1.00, un altro incidente si è verificato a Bagnacavallo, all'incrocio tra via Albergone e via Caduti del lavoro. Una Fiat 600, giunta in prossimità dell'incrocio, per cause ancora in corso d'accertamento è finita fuori strada in maniera autonoma. A bordo c'era una donna di 44 anni, subito soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza, auto medica ed elicottero. La ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per aiutare nelle operazioni di soccorso anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi di legge. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.