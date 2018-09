Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso incastrato tra due pali

Un altro incidente sulle strade di Ravenna, dopo quello che ha visto un'auto prendere fuoco nel pomeriggio. Intorno alle 18.45 di martedì lungo via Canalazzo, a Sant'Antonio di Ravenna, un uomo di cui non sono ancora note le generalità ha perso improvvisamente il controllo della sua auto finendo di traverso in un fosso, restando in bilico tra due pali della corrente. Il conducente è riuscito a uscire in maniera autonoma dal veicolo, poi è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ravenna.