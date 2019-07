Finisce fuori strada con l'auto: anziano grave, ferito anche un bambino

Brutto incidente nel primo pomeriggio di lunedì a Rivalta, frazione di Faenza. Un 73enne che stava percorrendo via Modigliana su di una Suzuki Vitara con a bordo un bambino di 5 anni ha improvvisamente perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica: ad avere la peggio è stato l'anziano, trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Stessa destinazione per il piccolo, ma con codice di media gravità. Sul posto per aiutare nelle operazioni di soccorso anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina. Al momento non risulterebbero coinvolti altri mezzi nel sinistro.

Immagine di repertorio