Auto 'investe' un piede di una ragazza e non si ferma a prestare soccorso

Nella notte tra venerdì e sabato, a Marina di Ravenna nella zona di via delle Nazioni, un’auto scura, probabilmente un’Audi, ha urtato ad un piede una ragazza. La persona alla guida dell’auto, forse perché non si è accorta dell’aver colpito la giovane, ha proseguito la sua marcia non prestando soccorso. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un’ambulanza e per i rilievi di rito e la ricerca dell’auto i Carabinieri. La ragazza è stata portata all’ospedale ed è stata dimessa fortunatamente con una prognosi di pochi giorni. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere della zona per cercare di chiarire la dinamica dei fatti e cercare di dare una targa all’auto coinvolta.