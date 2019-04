Violento schianto con la moto all'incrocio: centauro in gravi condizioni

Brutto incidente lunedì sera a Casola Valsenio. Intorno alle 20.00 un 37enne che stava percorrendo via Marconi in sella alla sua moto, giunto all'altezza con l'intersezione con via Roma - in pieno centro - si è scontrato con un'auto. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Il centauro, nell'impatto, è stato sbalzato dalla moto ed è rovinato a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia municipale di Faenza.