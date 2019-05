Violento schianto tra un'auto e una moto sulla Romea sud: centauro vola a terra

Brutto incidente venerdì sera, intorno alle 18.30, su via Romea sud. Una Skoda Octavia che stava uscendo dal parcheggio di una banca immettendosi sulla Romea verso Ravenna non si è accorta che, da Classe vero Ravenna, arrivava un Ducati Monster con a bordo un 25enne. Nel violento scontro il centauro è volato a terra incosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso la Romea nel tratto interessato sulla corsia verso Ravenna deviando il traffico verso Ponte Nuovo.

Foto Massimo Argnani