Investito da un'auto mentre porta a spasso il cane: grave un giovane

Ennesimo incidente tra un'auto e un pedone nella prima mattinata di venerdì, poco prima delle 7. L'impatto si è verificato a Lugo, in via Acquacalda all'altezza del civico 84, dove un 25enne che stava portando a spasso il cane, mentre attraversava la strada verso il centro, è stato investito da una Opel Astra che procedeva dall'ospedale verso i Carabinieri. Nel violento impatto, il giovane ha sbattuto contro il parabrezza dell'auto ed è rovinato a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Lugo con codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi di legge, anche la Polizia municipale della Bassa Romagna.