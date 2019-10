Schianto tra la pattuglia della polizia e un'altra macchina: 4 feriti

Ben 4 feriti, per fortuna nessuno dei quali in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale che ha riguardato una volante della Polizia, a Lugo, in transito in viale Dante. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13 di venerdì. La macchina della polizia aveva a bordo due poliziotti, che stavano portando un cinese in Commissariato per accertamenti. Nei pressi dell'intersezione di via Toscana, in direzione dell'ospedale, è uscita da un passo carrabile un'altra vettura, una Dacia Duster guidata da una signora.

Ci sarebbe una mancata precedenza dell'auto che si immetteva sulla strada all'origine del sinistro, in cui tutti e 4 i coinvolti hanno riportato ferite, per fortuna non gravi. Sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto con le ambulanze. Il cinese ha avuto in trauma cranico, più lievi le condizioni per gli altri coinvolti. Sul posto per i rilievi dell'accaduto si è portata una pattuglia della Polizia Locale della Bassa Romagna.