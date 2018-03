A14 scivolosa: urta il guard rail e finisce contromano in corsia di sorpasso

Sull'autostrada A14, nel tratto romagnolo fino a Bologna, continua il blocco dei mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate, mentre sono in azione i mezzi spazzaneve per la pulizia della strada.

Giovedì mattina, intorno alle otto, sull'A14 all'altezza dell'area di servizio Sant'Eufemia in direzione Bologna si è verificato un piccolo incidente dovuto al fondo stradale scivoloso. Una 32enne ravennate ha perso il controllo della sua Citroën c3, andando a urtare il guard rail e bloccandosi contromano in corsia di sorpasso. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto si è precipitata una pattuglia della sottosezione della Polizia stradale di Forlì, che ha diretto il traffico fino a che l'auto non è stata rimossa dalla strada.