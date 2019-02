Violento schianto all'alba all'incrocio: automobilista in gravi condizioni

Violento scontro tra due auto attorno alle 7 di giovedì mattina a Borgo Masotti. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che un 53enne, che viaggiava su una Volkswagen Touran lungo via Canale Guiccioli da nord verso sud, giunto all'intersezione con via Zuccherificio non si sarebbe accorto che dalla sua sinistra sopraggiungeva un'Audi A3, con a bordo un 41enne, che procedeva verso la statale Adriatica. Nel violento urto l'Audi si è girata su se stessa, mentre la Touran ha finito la propria corsa contro la recinzione di un'abitazione posta all'altro lato dell'incrocio. Sul posto si è precipitato il personale medico del 118: ad avere la peggio è stato il 53enne, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, mentre il 41enne è stato portato in condizioni meno gravi all'ospedale di Ravenna. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito il traffico e aiutato nelle operazioni di soccorso.

Foto Massimo Argnani