L'auto sbanda e finisce contro il muro: grosso spavento per una giovane

Venerdì mattina intorno alle 4 a Faenza, su via Granarolo all'altezza della rotatoria di fronte al casello autostradale, una 24enne faentina ha perso il controllo dell'auto sbandando e finendo frontalmente contro il muretto del terrapieno laterale alla sua destra, bloccandosi poi al centro della corsia contromano. La ragazza, che indossava la cintura di sicurezza, non ha riportato lesioni ed è scesa autonomamente dall'auto in preda a un forte stato di agitazione. Dopo poco è stata notata da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì che stava vigilando l'autostrada nel vicino casello. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona regolamentando il traffico e richiedendo intervento della pattuglia competente per i rilievi. E' intervenuta così la pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri di Faenza, che hanno proceduto agli accertamenti mentre gli altri hanno diretto il traffico. Vista l'ora, non si sono riscontrati grossi disagi al traffico: dopo circa un'ora l'auto è stata rimossa dal carro attrezzi, già allertato dall'assicurazione dell'auto dotata della cosiddetta "scatola nera", che avvisa automaticamente la sala operativa in caso di urto.