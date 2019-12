Autoarticolato finisce fuori strada e si ribalta su un lato

Autoarticolato fuori strada in via Pedergnana, a Lugo. A seguito del sinistro la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha chiuso l'arteria nel tratto compreso fra la rotatoria SP San Vitale/ via De Brozzi e l’Intersezione con via Sammartina. La Polizia Locale informa inoltre che la linea ferroviaria è interrotta per il ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto tra Massa Lombarda e Lugo.