Investita da uno scooter sulla Cervese: paura per una bimba di 13 anni

Un lunedì di sangue sulle strade del ravennate. Dopo l'incidente di lunedì mattina a Ravenna, quello avvenuto qualche ora dopo nel faentino e quello che, invece, ha visto un uomo perdere tragicamente la vita nel lughese, un altro sinistro si aggiunge alla lunga lista. Intorno alle 14 sulla Cervese, nella zona del ponte sul Savio che collega Castiglione di Cervia a Castiglione di Ravenna, una bambina di 13 anni della zona che stava attraversando la strada nei pressi del passaggio pedonale (la dinamica esatta è ancora da chiarire) è stata investita da uno scooterista, un 54enne romagnolo, che procedeva da Forlì verso Cervia. La piccola è caduta a terra riportando un piccolo trauma a un braccio e alcune escoriazioni: sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, che in via precauzionale hanno trasportato la bimba al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, tuttavia le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Ripercussioni minime sul traffico, gestito a senso unico alternato dai Carabinieri di Cervia.