Bambino di 4 anni in bici colpito da un'auto: portato in ospedale

Brutto incidente nella serata di venerdì a Faenza. Un bambino di 4 anni, che stava viaggiando su via Cimatti a bordo di una bici, è stato colpito da un'auto all'incrocio con via D'Azeglio. Le cause sono ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina. La velocità moderata del veicolo ha fatto sì che il bimbo non riportasse gravi conseguenze, anche se la paura è stata tanta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il piccolo ferito all'ospedale di Faenza con codice di massima gravità, dove si trova ricoverato nel reparto di Pediatria, le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. Il conducente dell'auto, un 37enne, si è fermato immediatamente a prestare soccorso al bimbo.

Sono giornate di super lavoro per le pattuglie della Polizia locale manfreda, a causa di una vera e propria raffica di incidenti accaduti nella giornata di venerdì e sabato mattina lungo le strade faentine. 5 incidenti venerdì e uno sabato mattina, con un totale complessivo di 6 persone ferite. Alcuni dei sinistri, in un primo momento, avevano fatto pensare anche ad esiti drammatici, poi fortunatamente tutti ridimensionati.