Travolto da un'auto mentre va a scuola in bici: 13enne in ospedale

E' stato investito mentre andava verso la scuola. Mercoledì mattina a Russi, poco prima delle otto, un 13enne che stava percorrendo via Roma in bici per andare a scuola, giunto all'altezza dell'incrocio con via Godo Vecchia dietro al campo sportivo parrocchiale, è stato colpito da una Seat Ibiza condotta da un 20enne di Russi. La dinamica dell'incidente, al vaglio della Polizia locale di Russi, non è ancora chiara.

Nel cadere a terra il 13enne ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, rimanendo sempre cosciente. Ripercussioni sul traffico ridotte al minimo.