Travolto da un'auto mentre va in bici: bimbo trasportato in elicottero in ospedale

Venerdì pomeriggio, poco prima delle 14, un bambino di 11 anni che stava attraversando l'incrocio tra via Testi e via Cova a Faenza, uscendo da via Cova, è stato colpito da un'auto che proveniva dalla sua sinistra su via Testi diretta verso la periferia e che, all'incrocio, aveva il diritto di precedenza. Il piccolo ha sbattuto la testa contro il lunotto della Volkswagen Polo, condotta da una 47enne albanese residente in zona, per poi rovinare al suolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata; poi, vista la dinamica dell'incidente, è stato fatto intervenire anche l'elicottero, che ha trasportato il bambino (rimasto cosciente) al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini con codice di massima gravità. I rilievi sono in mano al nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Faenza. Non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico.