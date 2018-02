Travolto da un'auto a pochi metri da casa: paura per un bambino di nove anni

Tanta paura giovedì pomeriggio sulle strade di Cannuzzo: intorno alle 16.45 un bambino di 9 anni che stava attraversando la strada, lungo via Salara, è stato investito da una Fiat Panda condotta da una donna del luogo che viaggiava da Cannuzzo verso Pisignano. L'investimento sarebbe avvenuto nei pressi delle strisce pedonali, non molto distante dall'abitazione della giovane vittima.

Inizialmente le condizioni del bambino sembravano molto gravi e, per questo, sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Una volta arrivati, il bambino fortunatamente si è ripreso ed è tornato cosciente; il piccolo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso, dove si troverebbe non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia municipale di Cervia per i rilievi di legge e per gestire il traffico.