Bambino travolto mentre attraversa la strada, portato al "Bufalini" in eliambulanza

Momenti di apprensione, nella mattinta di lunedì, a Punta Marina con un bambino che è stato investito da una vettura. L'incidente si è verificato poco dopo le 10 in via della Vela, all'altezza dello stabiliment balneare 66, quando il piccolo di 11 anni stava attraversando la strada presumibilmente sulle strisce. Una vettura si è fermata per farlo passare ma, alle spalle del veicolo, è arrivata una Opel Corsa guidata da un 70enne che non si è accorto di nulla e ha centrato il pedone scaraventandolo sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e automedicalizzata, coi primi soccorritori che, per sicurezza, hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. L'11enne è rimasto sempre cosciente e, dai primi riscontri, avrebbe riportato delle lesioni agli arti inferiori. Per scrupolo, vista anche la giovane età, è stato quindi trasportato al "Bufalini" di Cesena per gli accertamenti. In via della Vela, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Ravenna.