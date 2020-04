Investita mentre va in bici: portata in ospedale in elicottero

Incidente all'alba di giovedì mattina a Bagnacavallo. Intorno alle 6.35 un 64enne che procedeva lungo via di Vittorio a bordo di una Citroen Xara da via San Vitale verso Traversara, giunto alla rotonda tra via di Vittorio e via Cavour, ha investito una 80enne che arrivava dalla sua sinistra in bicicletta. L'impatto è stato inevitabile e l'anziana è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: poi, vista la dinamica e l'età della ferita, rimasta cosciente, è stato fatto intervenire l'elicottero da Bologna con il quale la donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, con codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, la Polizia locale della Bassa Romagna e i Carabinieri della stazione di Villanova di Bagnacavallo. All'automobilista è stata anche richiesta l'autocertificazione, risultata valida dal momento che stava rientrando da un turno di lavoro notturno.

Foto Massimo Argnani