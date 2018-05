Perde il controllo della bici e sbatte la testa sull'asfalto: anziano in ospedale

Giovedì nero sulle strade del ravennate: un terzo incidente si è verificato dopo quello che in mattinata ha coinvolto due auto in un violento schianto e lo scontro tra i due camion in autostrada da cui è scaturito un incendio. Giovedì pomeriggio, intorno alle 16, un anziano che percorreva via Romea sud a bordo della sua bicicletta, all'altezza di Savio (un centinaio di metri prima della Chiesa di San Severo) ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra battendo la testa sull'asfalto. L'uomo, un 76enne della zona, fortunatamente è rimasto sempre cosciente, tuttavia vista l'età e l'entità del trauma è stato fatto intervenire l'elicottero dei soccorsi del 118, oltre all'ambulanza, e l'anziano è stato trasportato a livello precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Cervia-Milano Marittima.

