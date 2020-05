Si ribalta nel fiume e resta bloccato sotto al trattore: è in gravi condizioni

Singolare infortunio sul lavoro mercoledì mattina a Isola, frazione di Riolo Terme. Poco dopo mezzogiorno un 40enne marocchino, che stava guadando il fiume Senio a bordo di un trattore, si è sbilanciato ed è finito capovolto nel letto del fiume restando bloccato sotto al trattore. Alcuni lavoratori nei campi, che hanno assistito alla scena, si sono precipitati ad aiutare l'uomo e l'hanno estratto da sotto il trattore.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza, i pompieri volontari di Casola Valsenio e i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito - rimasto sempre cosciente - al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena con codice di massima gravità. L'uomo si trova al nosocomio cesenate in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.