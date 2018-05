Cade in bicicletta e rovina sull'asfalto: anziano trasportato in ospedale

Quella di giovedì è stata davvero una giornata da dimenticare per l'alto numero di incidenti verificatisi sulle strade del ravennate, in ultimo l'incidente mortale in A14 bis dove un uomo ha perso la vita mentre cambiava la ruota della sua auto. In tarda serata, intorno alle 22.30, all'intersezione tra via Bassa e via San Mama un 84enne ha perso il controllo della sua bici finendo a terra. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza, ed è stato trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso del poco distante Santa Maria delle Croci. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna.

Un giovedì di sangue nel ravennate