Urta contro una rampa e precipita dalla bici: ciclista in ospedale

Ha perso il controllo della bici ed è rovinato a terra. Giovedì mattina intorno alle 11.30 un 56enne, che percorreva via Galilei dalla Ravegnana verso Ponte Nuovo, nell'attraversare la pista ciclabile che tra via Galilei e via Copernico ha urtato contro una rampa cadendo malamente a terra e riportando diversi traumi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità.

Foto Massimo Argnani